Bahia x Criciúma: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Em duelo de times da Série A do Campeonato Brasileiro, Bahia e Criciúma fazem jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo SporTv e pelo Premiere.

As duas equipes alcançaram a terceira fase da Copa do Brasil com sofrimento. Tanto Bahia quanto Criciúma avançaram apenas após disputas de pênaltis.

O Bahia chega motivado pela boa vitória no fim de semana sobre o Grêmio. Além do triunfo, o técnico Rogério Ceni exaltou a boa atuação da equipe.

Do outro lado, o Criciúma também vai a campo embalado pela goleada sobre o Vasco, em São Januário. Os catarinenses mostraram força e miram um novo bom resultado longe de casa.

O duelo de volta entre as equipes está marcado apenas para o dia 23 de maio, no Estádio Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA



BAHIA-BA X CRICIÚMA-SC

Local: Arena Fonte Nova, em Belo Horizonte (MG)



Data: 30 de abril de 2024, terça-feira



Hora: 19h



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly; Thaciano (Biel) e Everaldo



Técnico: Rogério Ceni

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Angel e Marcelo Hermes; Higor Merritão, Newton, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel; Bolasie e Felipe Vizeu



Técnico: Claudio Tencati