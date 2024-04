Afastado há seis meses por lesão, Neymar bate bola no gramado: 'Sem pressa'

Neymar, atacante do Al-Hilal, segue em processo de recuperação após ruptura de ligamento do joelho.

O que aconteceu

O Al-Hilal compartilhou imagens de Neymar batendo bola. O brasileiro apareceu fazendo embaixadinha e dando um chute no gramado do CT do clube saudita.





Neymar starts training with the ball on the grass pic.twitter.com/Oeul2avJdD -- Al Hilal Fan Zone (@Hilalfanzone) April 29, 2024

Neymar cumprimenta Jorge Jesus Imagem: Reprodução/Al-Hilal

"Sem pressa". Esta foi a legenda escrita por Neymar ao compartilhar, em seu perfil no Instagram, o vídeo publicado pelo Al-Hilal.

Neymar também cumprimentou o técnico Jorge Jesus. O camisa 10 disputou apenas cinco partidas sob comando do treinador português no Al-Hilal.

O brasileiro segue em recuperação da lesão mais grave de sua carreira. Neymar rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo durante partida da seleção brasileira, contra o Uruguai, em 17 de outubro de 2023, e passou por cirurgia pouco depois. O atacante passou parte do período de recuperação no Brasil.

Ainda não há previsão para retorno de Neymar. O Al-Hilal lidera o Campeonato Saudita e tem seis jogos por fazer na competição, o último da temporada marcado para 27 de maio. O time ainda é semifinalista da Copa do Rei Saudita.