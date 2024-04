Meio-campista Matheus Pereira cresce e se destaca pelo Cruzeiro; veja números

Autor de um dos gols do recente triunfo sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campista Matheus Pereira tem sido peça fundamental para o Cruzeiro ao longo da temporada.

De acordo com dados do Sofascore, ele balançou as redes três vezes e distribuiu sete assistências em suas últimas 19 partidas. O meio campista, assim, soma 10 participações em gols no período, com média de participação de 0,52 por jogo.

Matheus Pereira pelo @Cruzeiro em 2024: ??19 jogos

??3 gols

??7 assistências (!)

?47 passes decisivos (!)

?34 dribles certos (!)

?Nota Sofascore 7.76 ? Entre todos os jogadores da Série A no ano: ? 2º em assistências

? 3º em passes decisivos

? 3º em Nota Sofascore ?? pic.twitter.com/SQgd9Lp1hu ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 29, 2024

Também segundo a plataforma, o atleta conta com 47 passes decisivos e 34 dribles certos. Matheus, por fim, entre todos os jogadores da Série A no ano, é o segundo em assistências e o terceiro em passes decisivos.

O Cruzeiro vive um início de temporada regular. O clube perdeu para o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, é o sétimo no Brasileirão e, na Sul-Americana, ocupa a terceira colocação de seu grupo.

Com Matheus Pereira à disposição, o Cruzeiro volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado, contra o Internacional, às 21h (de Brasília), pela quinta rodada, no Estádio do Mineirão.