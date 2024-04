Operário-PR x Grêmio: veja informações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Grêmio estreia na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. Os gaúchos visitam o Operário às 20h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, pelo duelo de ida. A partida terá transmissão do Prime Video.

A equipe comandada por Renato Gaúcho chega para a partida pressionada pelos maus resultados longe de Porto Alegre. O Grêmio foi derrotado nas duas vezes em que jogou fora de seus domínios no começo da Série A, por Vasco e Bahia. Além dos resultados negativos, os gaúchos viram os adversários serem muito melhores em campo.

Do outro lado, o Operário chega motivado para o confronto. Os donos da casa estão com 100% de aproveitamento no início da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que o objetivo do clube na competição já foi cumprido, mas nós temos a oportunidade de fazer a mais, almejar coisas maiores" disse o técnico Rafael Guanaes, que indicou mudanças por questões físicas. O duelo de volta entre as equipes será no dia 22 de maio, na Arena Grêmio.

FICHA TÉCNICA



OPERÁRIO-PR X GRÊMIO-RS

Local: estádio Germano Kruger



Data: 30 de abril de 2024, terça-feira



Hora: 20h (de Brasília)



Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)



Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO



VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

OPERÁRIO: Rafael Santos, Joseph, Willian Machado e Índio; Pacheco, Vinícius Dias, Rodrigo Lindoso e Lucas Hipólito; Felipe Augusto, Ronaldo e Marcelo Cirino



Técnico: Rafael Guanaes

GRÊMIO: Rafael Cabral, João Pedro, Rodrigo Ely, Kanemann e Fábio; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Edenílson; Soteldo e Diego Costa



Técnico: Renato Gaúcho