Luciano reclama de arbitragem após tropeço do São Paulo na Libertadores

O São Paulo empatou sem gols com o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira, no Morumbis, diante de mais de 50 mil torcedores, pela Copa Libertadores. Após o apito final, Luciano reclamou bastante da arbitragem do peruano Kevin Ortega.

"Eu fiquei controlado, no primeiro tempo os caras fizeram muita cera. O cara caiu dentro da área e ficou uns três minutos, o juiz deu um minuto [de acréscimo]. Tem que ter paciência, sim, mas às vezes o juiz vem aqui e acaba complicando o jogo. O bom que não tomei amarelo e posso enfrentar o Talleres", disse Luciano à ESPN.

Luciano entrou em campo "pendurado" nesta quinta-feira. Se recebesse um cartão amarelo, o camisa 10 do São Paulo teria de cumprir suspensão na última rodada da fase de grupos da Libertadores, justamente contra o Talleres, com quem o Tricolor terá um confronto direto pela liderança da chave.

Apesar do empate sem gols em casa, o São Paulo segue dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final como líder do Grupo B. Com três pontos a menos que o Talleres, o Tricolor precisa vencer o rival argentino no Morumbis por qualquer placar, no dia 29 de maio, às 21h30 (de Brasília).

Como as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro foram adiadas, o São Paulo volta a entrar em campo somente na quinta-feira, dia 23 de maio, contra o Águia de Marabá, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.