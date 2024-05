Lucas celebra retorno aos gramados, apesar de empate: "Importante tirar a ansiedade"

Lucas Moura comemorou o retorno aos gramados nesta quinta-feira, apesar do empate sem gols entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"Estou me sentindo bem, graças a Deus. Importante esses primeiros minutos, tirar um pouco da ansiedade. Agora é mais pegar ritmo de jogo mesmo. Estou me sentindo bem, totalmente curado. Agora é só continuar cuidando e pegar ritmo de jogo", disse Lucas à ESPN.

O camisa 7 tricolor sofreu uma lesão na região posterior da perna esquerda logo na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina. Após mais de um mês fora, Lucas voltou a entrar em ação nesta quinta-feira, mas não conseguiu fazer a diferença para sua equipe, que teve de se conformar com o empate diante de mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas.

Apesar do resultado, o São Paulo segue dependendo apenas de si para se classificar às oitavas de final como líder do Grupo B. Para isso, basta uma vitória simples sobre o Talleres, no próximo dia 29, no Morumbis.

"Temos que pensar nisso aí, buscar essa primeira colocação, depende só da gente, mais um jogo em casa, diante do nosso torcedor. Hoje deixamos um pouco a desejar, faltou um pouquinho. A gente tentou, buscou, mas faltou um pouquinho, um pouquinho mais de tranquilidade, agressividade. Independentemente do adversário, que se defendeu, amarrou um pouco o jogo, acho que temos que entregar mais. Mas, conquistamos um ponto e depende só da gente para terminar em primeiro", concluiu Lucas.

Como as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro foram adiadas, o São Paulo volta a entrar em campo somente na quinta-feira, dia 23 de maio, contra o Águia de Marabá, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.