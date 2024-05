Bragantino supera lambança de goleiro, vira e avança na Sul-Americana

O Bragantino começou perdendo com uma trapalhada de Cleiton, mas virou e venceu Sportivo Luqueño por 3 a 2, no estádio Defensores del Chaco, pela Sul-Americana. O resultado confirmou a classificação do Massa-Bruta, que ainda pode ficar em primeiro e ir direto às oitavas.

Os gols da equipe brasileira foram marcados por Helinho (2) e Lincoln, enquanto Marcelo Augusto e José Leguimazón balançaram as redes para os mandantes.

O Massa Bruta chegou aos doze pontos, segue na segunda posição do grupo H e brigará pela liderança na última rodada. O Racing tem a mesma pontuação, mas fica na frente pelo saldo (8 a 1). Por outro lado, o Sportivo Luqueño, que já entrou em campo eliminado, somou o segundo ponto e seguiu na lanterna.

O próximo jogo do Bragantino será contra o Sousa-PB, na próxima terça-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Na última rodada da Sul-Americana, o adversário será o Coquimbo, fora de casa.

Como foi o jogo

O placar foi aberto pelos mandantes logo cedo, aos três minutos. Marcelo Augusto aproveitou a falha de Cleiton e roubou a bola para empurrar para o fundo das redes.

O empate do Massa Bruta veio logo em seguida, aos 15, com Helinho, que cortou para a esquerda e, de canhota, mandou um lindo chute indefensável.

Ainda no primeiro tempo, desta vez aos 37, o Sportivo Luqueño voltou a ficar na frente, com José Leguimazón. O atleta aproveitou o escanteio cobrado por Otálvaro e, de cabeça, colocou para o fundo das redes.

No entanto, o Bragantino reagiu na segunda etapa. Aos 29, Lincoln, de falta, empatou o marcador.

Já aos 35, o Bragantino virou o placar. Helinho, de fora da área, mandou de canhota e fechou a conta.