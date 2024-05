Pai de Endrick publica mensagem em tom de despedida do Palmeiras: "Espero um dia voltar"

Nesta quinta-feira, em seus stories do Instagram, Douglas Ramos, pai de Endrick, publicou um texto em tom de despedida do Palmeiras. O empresário, que já foi funcionário do Alviverde, demonstrou gratidão ao clube e afirmou esperar voltar um dia.

"Tive momentos inesquecíveis nesse clube, nessa família chamado Palmeiras. Uma gratidão muito grande, obrigado por tudo, por nos dar uma oportunidade de uma realização de um sonho, que só foi possível por vocês terem aberto as portas. Obrigado, meu Deus, por tudo, obrigado, Palmeiras. Espero um dia voltar aos braços dessa família chamada Sociedade Esportiva Palmeiras", escreveu Douglas.

Mensagem de Douglas em suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Endrick irá para a Espanha em julho, quando completar 18 anos, para se juntar aos demais jogadores do Real Madrid, clube que o comprou por cerca de R$ 260 milhões, incluindo bônus por metas atingidas.

O camisa 9 do Alviverde só fará mais dois jogos pelo clube, já que, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, as duas próximas rodadas do Brasileirão foram adiadas. Assim, Endrick cumprirá suspensão por três cartões amarelos no duelo contra o Atlético-MG, restando, somente, as partidas contra o Botafogo-SP (Copa do Brasil) e San Lorenzo-ARG (Libertadores).

O jogador, a partir do dia 3 de junho, estará defendendo a Seleção Brasileira e, após a disputa dos amistosos e da Copa América, partirá rumo a Madrid.