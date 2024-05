Galoppo afasta possibilidade de saída para o Boca e quer ficar no São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia Giuliano Galoppo afastou a possibilidade de deixar o São Paulo para o Boca Jrs (ARG). O meia chegou a ser ligado ao clube argentino nas últimas semanas.

Eu estou focado no São Pauo, em dar o melhor. O que se fala fora, podem falar um monte de coisas. Estou com a cabeça aqui, trabalhando. Quero muito ajudar o time. Minha cabeça está aqui. Não chegou nada, mas eu não comando essas coisas, é com meu pai, meus representantes. Estou tranquilo em fazer meu dever aqui, que é dar o melhor

Galoppo completou 50 jogos pelo São Paulo diante do Barcelona de Guayaquil. Ele soma dez gols e cinco assistências com a camisa do Tricolor.

O argentino vinha tendo pouco espaço com Thiago Carpini, mas voltou a jogar com Luis Zubeldía. Ele não estava satisfeito com a pouca utilização, mas vive um novo momento desde a chegada do novo treinador.

Contente por ter a sequência, por ter ido bem, por ter dado assistência. O gol não vem saindo por detalhe, mas uma hora sairá. Hoje teve chances. É seguir trabalhando para ajudar nosso time. Estou recuperando aos poucos, tive um ano difiícil voltando de lesão, não podemos esquecer. Estou em um bom caminho, preciso continuar melhorando.

Galoppo passou a atuar na posição que mais gosta com Zubeldía: segundo volante ou terceiro homem de meio. Com Carpini, assim como com Rogério Ceni, o argentino atuava como ponta-esquerda ou até falso 9.

