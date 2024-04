Valdileia Martins é a segunda brasileira a alcançar a marca de 1,90 m no salto em altura

Valdileia Martins (ORCAMPI-SP) tornou-se a segunda brasileira na história do atletismo a alcançar a marca de 1,90 m no salto em altura, no III Desafio CBAt/CPB, realizado no último domingo, no CT Paralímpico de São Paulo. O recorde nacional (1,92 m) pertence a Orlane Maria Lima dos Santos desde 1989 e foi feito em Bogotá - é o mais antigo dos recordes femininos.

Valdileia ainda pediu a elevação do sarrafo a 1,93 m, mas não passou. Estava desconcentrada após saltar, na primeira tentativa, a marca de 1,90 m. "Fiquei muito emocionada e 'sai' da prova, até chorei", disse. Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues (EC Pinheiros-SP) saltou 1,75 m e Lorena Aires (URU) fez 1,70 m, completando o pódio.

A melhor marca pessoal de Valdileia era 1,88 m, obtida em 2016 e em 2022. A saltadora é natural de Querência do Norte, no Paraná, tem 35 anos, compete como federada há 18 e sempre foi consistente no salto em altura. Vive e treina em Bragança Paulista (SP), com o técnico Dino de Aguiar Cintra Filho.

"Esta é uma marca que tento há três anos, que já saltei em treino. Eu tinha a marca comigo e estava ficando no quase. Mas mudei várias coisas junto com o Dino: estou mais magra, o trabalho psicológico também mudou e mesmo o jeito que faço a prova", comentou Valdileia, satisfeita.

Ela decidiu iniciar a prova quando a altura do sarrafo estivesse mais elevada para não desperdiçar muita energia. "Tem sido assim desde o Troféu Adhemar, quando comecei em 1,78 m. Desta vez, comecei em 1,80 m e saltei de primeira, assim como no 1,85 m. E ainda tinha perna para o 1,90 m", comemorou.

Em 2023, Valdileia foi quinta colocada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (1,78 m), campeã do Sul-Americano de São Paulo (1,84 m) e do GP São Paulo (1,78 m). Em 2024, ano já havia saltado 1,87 m em março, no 1º Circuito Paulista Open de Atletismo. "Estou buscando a vaga olímpica e este é o meu grande objetivo", avisou. Ela participará do Ibero-Americano de Cuiabá, de 10 a 12 de maio.