Ronaldo vende SAF do Cruzeiro a empresário e se despede: 'Dever cumprido'

Ronaldo Fenômeno se manifestou sobre a venda de 90% da SAF do Cruzeiro ao empresário bilionário Pedro Lourenço. Ele destacou o sentimento de dever cumprido e se despediu do comando do clube.

É uma mistura de sentimentos que bate em mim, mas principalmente o de dever cumprido. Ronaldo

Desafios e passada de bastão: "Inevitável não lembrar de dois anos e 4 meses atrás quando eu, irresponsavelmente, assumi esse grande desafio de comprar a SAF do Cruzeiro. De lá para cá, enfrentamos muitos desafios, a grande maioria nós vencemos e conseguimos nosso objetivo. Erramos, tropeçamos no meio do caminho, mas hoje posso dizer que entrego o Cruzeiro para as mãos do Pedrinho com a sensação de tranquilidade e de dever cumprido, uma vez que a situação era realmente muito precária".

Cenário diferente: "Entrego o Cruzeiro em um cenário completamente diferente, infinitamente melhor do que aquele que peguei. Quero agradecer a todos os colaboradores do Cruzeiro, funcionários, treinadores, diretores, e logicamente, o maior patrimônio, que é a torcida. Agradecer pelo apoio quando a gente precisava, da cobrança, talvez uma pequena parte tenha exagerado comigo, mas é irrelevante para mim porque sei que a grande maioria é grata a mim e a minha equipe por ter colocado o clube novamente no cenário nacional e internacional".

Missão cumprida e pessoa certa: "Pedrinho, meu objetivo está cumprido e minha ideia sempre foi essa, de reerguer o Cruzeiro, colocar no seu devido lugar, e no momento certo, passar para a pessoa certa, e a pessoa certa é você. Não tem ninguém que ame mais esse clube do que você, e só você talvez possa dar a velocidade que o torcedor quer. Aqui fica o Ronaldo executivo fora dessa gestão a partir de agora, mas estarei sempre torcendo pelo Cruzeiro".

Mudança na gestão

O valor do negócio não foi revelado. O clube alegou confidencialidade do contrato para não informar as cifras envolvidas. A aquisição ainda está sujeita aprovações e aguarda o rito formal, mas as bases do acordo foram desenhadas.

Alexandre Mattos se junta a Pedro Lourenço na nova diretoria. Ele estava no rival América-MG e assume como diretor-executivo de futebol

Ronaldo seguirá como membro do conselho de administração da SAF. A nova acionista majoritária da SAF do clube é a BPW Sports, ligada ao empresário Pedrinho.

Paulo André acompanha Fenômeno e também deixa a diretoria do clube. Ele era diretor interino de futebol e participará do processo de transição com o futuro profissional que ocupará o cargo.

Novo dono defende Ronaldo

Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro Imagem: Reprodução/Cruzeiro/YouTube

Pedro Lourenço exaltou Ronaldo em suas primeiras palavras após o acordo. O bilionário destacou a gestão nos últimos dois anos e afirmou que vai "mexer pouquíssimo" no clube.

O empresário também pediu desculpas por atos de torcedores. Ele lamentou o episódio em que um bandeirão de Fenômeno foi queimado, e disse que o ocorrido não foi justo com o ídolo cruzeirense.

Agradecimento e pedido de desculpa: "Agradecer ao Ronaldo pelas palavras... O que Ronaldo fez aqui pelo Cruzeiro, é um cara maravilhoso. Agradecer o que fez pelo Cruzeiro. (...) Peço desculpa em nome da torcida pelo o que fizeram, que não é justo com Ronaldo, ele não é merecedor de queimar bandeira, vou pedir em nome do torcedor que não se faça isso".

Defesa de Ronaldo: "Ele pôs o nome dele no negócio, está triste com a situação, espero que amanhã não seja comigo, mas no futebol tudo pode acontecer. O trabalho que está sendo feito hoje no Cruzeiro é maravilhoso, eu estou dando palpite aqui quase todos os dias. O que o Cruzeiro fez nesses dois anos e meio, time nenhum fez. Hoje é um dia muito feliz para mim, mas muito triste porque ele está indo embora. Ele me deu a palavra de dar apoio. Vamos mexer pouquíssimo".