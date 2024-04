Brasil ganha da Colômbia e abre vantagem na liderança do Sul-Americano feminino sub-20

O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Modelo Alberto Spencer, no Equador, pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano feminino sub-20. Rebeca marcou o gol da vitória das brasileiras.

Com o resultado positivo, a Seleção Brasileira segue com 100% de aproveitamento na fase final da competição, com três vitórias nas três primeiras rodadas. O Brasil se desgrudou da Colômbia na tabela e segue na liderança com nove pontos. As colombianas ocupam a segunda posição com seis unidades.

As seleções voltam a campo pelo Sul-Americano nesta quinta-feira. O Brasil encara a Venezuela, enquanto a Colômbia faz frente com a Argentina.

O Brasil foi superior à Colômbia durante a partida. Com 35 minutos, Rebeca desviou a bola de cabeça e abriu o marcador para a Seleção Brasileira. A equipe manteve o resultado e foi ao intervalo com a vitória parcial.

A Colômbia voltou melhor para o segundo tempo em busca do gol de empate. As adversárias foram responsáveis pelas melhores chances, e o Brasil se fechou para segurar o resultado.

A seleção colombiana até tentou uma pressão no final do jogo, mas o Brasil soube se portar defensivamente e saiu de campo com três pontos importantes no torneio.