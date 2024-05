São Paulo peca, empata com Barcelona-EQU na volta de Lucas e terá 'final'

O São Paulo não viveu uma noite inspirada no MorumBis, só empatou por 0 a 0 contra o Barcelona-EQU e, mesmo já classificado às oitavas de final da Libertadores, viu a diferença de pontos aumentar na briga pela 1ª posição do Grupo B do torneio continental. Lucas voltou aos gramados depois de mais de um mês afastado.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía foi aos 10 pontos e fará uma espécie de "final" contra o líder Talleres, que venceu na terça-feira (14) e chegou aos 13 pontos, na rodada final. Uma vitória basta ao Tricolor para ultrapassar os argentinos, já que o saldo é de apenas um gol de diferença.

O Barcelona, por outro lado, chegou aos 3 pontos e, já eliminado, tem apenas a 3ª posição como objetivo para alcançar as fases finais da Sul-Americana.

Os clubes fecham a fase de grupos da Libertadores no dia 29. Os paulistas recebem o Talleres no MorumBis, enquanto os equatorianos, já eliminados, medem forças contra o lanterna Cobresal em Guayaquil.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve um São Paulo ofensivo, mas ineficiente. Com Luciano encaixotado pelos volantes rivais, Michel Araújo, pela direita, e Ferreirinha, pela esquerda, até infernizaram em jogadas de fora para dentro, mas a dupla de zaga dos visitantes mostrou segurança e aliviou a vida de Burrai, que pouco trabalhou. O volume de jogo dos comandados de Zubeldía caiu ao longo dos 45 minutos, e o placar não foi mudado.

Na etapa final, Lucas entrou e tentou mudar o cenário, mas os erros imperaram diante de um organizado Barcelona-EQU, que chegou a assustar a meta de Rafael em pelo menos duas oportunidades após aproveitar algumas bobeadas defensivas dos brasileiros.

Lances de destaque

Pressão paulista. Os donos da casa iniciaram a partida valorizando a posse de bola e apostando em jogadas pelos lados, principalmente com Michel Araújo e Ferreirinha. Foi assim que o primeiro quase deu assistência para André Silva, que errou cabeçada por pouco, e que o segundo ficou no quase ao ter chute de fora da área desviado pela zaga.

André Silva em ação durante São Paulo x Barcelona-EQU, partida da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Equatorianos rebatem. A insistência do São Paulo em "alargar" o campo acabou consagrando a dupla de zaga dos visitantes: diante de cruzamentos e passes em diagonal em excesso, Ramírez e Sosa se agigantaram e bloquearam a meta de Burrai — enquanto isso, Luciano acabou encaixotado na marcação e pouco apareceu até os 30 minutos.

Barcelona sai para o jogo. O time de Ariel Holán usou a parte final do 1° tempo para neutralizar as investidas do Tricolor e assustar, principalmente, usando as subidas de Chalá pela esquerda. O lateral, por exemplo, causou perigo após pegar uma sobra na entrada da área, mas viu Arboleda desviar.

Rafael sai do gol durante São Paulo x Barcelona-EQU, duelo da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Igor Vinícius no limite, Lucas em campo e equatorianos perto do gol. O São Paulo voltou do vestiário ainda mais ofensivo e seguiu martelando pelas pontas, mas sofreu com os ataques rivais: em um deles, Igor Vinícius atingiu o joelho de Rojas com um carrinho a poucos passos da grande área e acabou advertido com cartão amarelo. O lance fez Zubeldía acionar Lucas, que voltou aos gramados após quase dois meses ao substituir Galoppo diante de um Barcelona cada vez mais perigoso.

Motorzinho Lucas reativa São Paulo. A entrada do camisa 7 mexeu com o clima no MorumBis: Lucas, flutuando tanto pelas pontas quanto pelo meio, verticalizou de vez o Tricolor, que assustou em poucos minutos com Luciano, em gol impedido. Os erros de passe e domínio, no entanto, irritaram o torcedor.

Corozo dá trabalho. Os últimos minutos do duelo tiveram o ponta Corozo infernizando o lado esquerdo defensivo da equipe de Zubeldía. O problema, para o Barcelona-EQU, é que tanto Fydriszewski quanto Obando não conseguiram finalizar os lançamentos do companheiro. Juan ainda teve ótima chance no lance final, mas Burrai brilhou e decretou o 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0x0 BARCELONA-EQU

Data e horário: 16 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Grupo B da Libertadores

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Heider Castro (COL)

Cartões amarelos: Igor Vinícius (SPO); Preciado (BAR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Galoppo (Lucas), Michel Araújo (Luiz Gustavo), Luciano e Ferreirinha (Erick); André Silva (Juan). Técnico: Luis Zubeldía

BARCELONA-EQU: Burrai; Rangel, Ramírez, Sosa e Chalá; Trindade, Arroyo (Leonai Souza) e Gaibor (Damián Díaz); Preciado (Solano), Rojas (Corozo) e Francisco Fydriszewski (Obando). Técnico: Ariel Holan