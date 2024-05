Foto de Gabigol com camisa do Corinthians vaza e agita torcedores nas redes sociais

Nesta quinta-feira, uma imagem do atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. O camisa 10 do Rubro-Negro, em uma mesa com garrafas de cerveja, aparece com o manto alternativo do Timão, lançado recentemente.

Gabriel Barbosa, do Flamengo, com camisa do Corinthians. (Foto: Reprodução)

A imagem divulgada agitou os torcedores de ambas equipes envolvidas, já que Gabigol teve seu nome fortemente ligado ao Corinthians na última janela de transferências, no começo deste ano. O atacante, porém, viu as conversas esfriarem e permaneceu na equipe do Rio de Janeiro, em que tem contrato válido até dezembro.

Desde que conseguiu efeito suspensivo e voltou a jogar após punição por fraude ou tentativa de fraude em exame antidoping, Gabriel Barbosa participou de quatro compromissos pelo Flamengo. Na última quarta-feira, ele jogou por cerca de 25 minutos na vitória por 4 a 0 diante do Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Ao entrar no lugar de Pedro, o camisa 10 foi ovacionado pelos torcedores do Rubro-Negro presentes no Maracanã.

Como o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Flamengo volta aos gramados apenas na próxima quarta-feira, para enfrentar o Amazonas pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, fora de casa. O clube carioca defende vantagem de 1 a 0.