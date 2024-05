Cruzeiro faz dever de casa, vence o La Calera e avança na Sul-Americana

O Cruzeiro controlou o Unión La Calera, venceu por 1 a 0 no Mineirão e confirmou, antecipadamente, que avança de fase na Sul-Americana. A Raposa agora aguarda o outro jogo da chave para saber se ainda terá chances de se classificar diretamente às oitavas.

Matheus Pereira marcou o gol da vitória. O camisa 10 balançou a rede no primeiro tempo, com sete minutos de bola rolando.

O Cruzeiro foi a nove pontos e garantiu pelo menos a segunda posição do Grupo B, que dá vaga aos playoffs das oitavas. O resultado eliminou o time chileno, que tem quatro e não pode mais ultrapassá-lo na tabela.

O líder Universidad Católica-EQU recebe o lanterna Alianza às 23h (de Brasília). Com dez pontos, a equipe equatoriana confirma a primeira colocação da chave em caso de vitória contra o adversário que só tem um ponto.

A Raposa pode ter um confronto direto pela liderança na última rodada, que será disputado no dia 30, também no Mineirão. Para isso, o Universidad Católia precisa tropeçar diante do lanterna para o Cruzeiro ainda ter chances de desbancá-lo da ponta. Apenas os primeiros colocados dos grupos avançam diretamente às oitavas.

Como foi o jogo

Matheus Pereira, do Cruzeiro, comemora após marcar contra o La Calera, pela Sul-Americana Imagem: Gilson Lobo/Agif

O Cruzeiro pressionou logo no início e saiu na frente em jogada com direito a caneta. Aos sete minutos, Willian recebeu na direita, passou a bola no vão das pernas do marcador e cruzou para a área. Matheus Pereira se esticou e desviou com o pé para inaugurar o placar.

O time da casa teve dois gols anulados por impedimento, mas também passou sufoco. O La Calera chegou com perigo, aproveitando erros adversários no campo de defesa, mas não conseguiu empatar.

A Raposa administrou a vantagem e ainda teve chances para ampliar. No entanto, Ibañez cresceu debaixo das traves e evitou que o placar fosse alterado. Nos poucos lances em que o goleiro adversário pouco poderia fazer, os atacantes cruzeirenses mandaram para fora. Já o time chileno ensaiou uma reação no fim, só que não teve sucesso.