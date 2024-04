Flamengo divulga lesões de Arrascaeta e Pulgar após derrota no clássico

Além de sair derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, no último domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não deve contar com Arrascaeta e Erick Pulgar nos próximos jogos.

O clube carioca informou, nesta segunda-feira, que Pulgar foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. Já o uruguaio Arrascaeta sofreu uma pequena lesão na posterior da coxa direita.

Os dois jogadores já iniciaram tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu.