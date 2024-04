Murilo diz o que faltou ao Palmeiras no clássico e aprova rodízio de Abel

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Murilo opinou sobre o que faltou ao Palmeiras no empate sem gols contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e avaliou positivamente o sobre o rodízio do elenco promovido pelo técnico Abel Ferreira.

Faltou paciência: "Faltou paciência para conseguir rodar mais a bola. Jogo muito truncado, com muitos duelos. É acertar para o próximo jogo. Faltou o último passe, mais tranquilidade para virar a bola, mas é fazer isso no próximo jogo".

Rodízio do time: "Até pela forma de a gente jogar, sempre nos duelos agarrados, nos combates, tem que rodar muito o elenco. Estamos sempre preparados, professor sabe fazer as trocas nas horas certas.

O que aconteceu

O Choque-Rei desta segunda (29) não saiu do 0 a 0. Muito físico, o jogo foi quente em campo, com os rivais se anulando em campo.

O técnico palmeirense vem fazendo mudanças nas escalações nos últimos jogos. No clássico, Abel promoveu a entrada de Estevão no time titular, e fez todas as alterações disponíveis durante a equipe.