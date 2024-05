Após aparecer com camisa do Corinthians, Gabigol é punido e não é mais o camisa 10 do Flamengo

Gabigol não vestirá mais a camisa 10 do Flamengo. Nesta sexta-feira o clube anunciou a punição ao atacante, que teve uma foto sua vestindo a camisa do Corinthians vazada na internet. Além disso, o ídolo rubro-negro também foi multado após reunião com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e outros membros da diretoria.

Gabigol terá de escolher um outro número para a sua camisa nas competições em que é permitida a mudança. Nos torneios em que não se poder fazer a alteração, ele seguirá com o número 10 estampado nas costas.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração.", diz a publicação oficial do Flamengo, no X.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de... ? Flamengo (@Flamengo) May 17, 2024

Na noite desta quarta-feira, uma foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. Na imagem, o atacante do Flamengo está usando a nova segunda camisa do Timão, acompanhado de outros membros do clube.

Gabriel Barbosa, do Flamengo, com camisa do Corinthians. (Foto: Reprodução)

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, comentou o caso nesta sexta-feira ao sair do CT Dr. Joaquim Grava. O mandatário ironizou o fato.

"Tenho nada a ver com isso, não. Teve uma conversa lá no começo do ano (para contratar Gabigol), mas depois nada mais. A nossa camisa é linda. Ele tem bom gosto.", disse Augusto Melo em tom de ironia.

A única competição que Gabigol deve continuar usando a camisa 10 é a Copa Libertadores. A Conmebol não permite a troca de numeração ao decorrer do torneio. No Brasileirão e na Copa do Brasil, Gabriel Barbosa deve utilizar outro número.