Em jogo de cinco gols, Mirassol bate Ceará e vence primeira na Série B

O Mirassol venceu o Ceará por 3 a 2 nesta segunda-feira, no Estádio Campos Maia, pela segunda rodada da Série B. Fernandinho, Gabriel e Danielzinho anotaram os gols dos donos da casa. Janderson e Lourenço balançaram as redes para o Vozão.

A vitória foi a primeira do Mirassol na Série B. A equipe ocupa a 10ª posição com três pontos. O Ceará, por sua vez, segue sem vencer no torneio. O time é o 13º colocado com apenas uma unidade.

O Mirassol volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, pela Série B. O Ceará foca no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, diante do CRB.

O Mirassol abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Fernandinho recebeu na área, pedalou para cima da marcação e bateu no canto, marcando um belo gol para os donos da casa.

Aos 42 minutos, o Mirassol aproveitou vacilo da defesa do Ceará para ampliar o placar. O zagueiro da equipe visitante tentou recuar de cabeça para o goleiro, mas não colocou força no passe. Gabriel tomou a bola e finalizou para o fundo do gol.

Após boa atuação no primeiro tempo, o Mirassol baixou a guarda na etapa final e viu o Ceará voltar para a partida. Aos 22 minutos, Janderson aproveitou cruzamento rasteiro e marcou o primeiro gol do Vozão.

Logo depois, aos 24 minutos, o Ceará empatou o jogo. Após confusão na grande área, a bola sobrou para Lourenço, que bateu no alto para deixar tudo igual.

Não contente com o empate, o Mirassol conseguiu voltar à frente do placar. Aos 38 minutos, Danielzinho cobrou falta com perfeição e marcou um golaço para dar a vitória aos donos da casa.

No final do jogo, aos 50 minutos, Matheus Nascimento foi expulso e deixou o Ceará com um homem a menos em campo.