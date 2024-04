Barça bate Valencia no Espanhol em jogo marcado por lambanças de goleiros

O Barcelona venceu o Valencia por 4 a 2, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

O jogo teve hat-trick de Lewandowski com gols aos 4, 36 e 47 do segundo tempo. Fermín abriu o placar aos 22 do primeiro tempo.

Hugo Duro e Pepelu descontaram para os visitantes, em onze minutos, aos 27 e 38 do primeiro tempo.

A partida ficou marcada por lambanças dos dois goleiros. Primeiro Ter Stegen deixou o gol vazio para tentar driblar o adversário, errou e viu seu time tomar o empate; depois foi a vez de Mamardashvili ser expulso após tocar na bola com a mão fora da área.

Com o resultado, o Barcelona foi à 73 pontos — 11 a menos que o líder Real Madrid, com 15 ainda em jogo.

Já o Valencia permaneceu com 47, na oitava colocação, fora da zona de classificação para Liga Europa ou Eliminatórias da Liga Conferência.

Como foi o jogo:

O Barcelona começou a partida pressionando o Valencia, mas não ofereceu perigo real ao time visitante, que foi responsável pelo primeiro chute a gol da partida.

O Valencia teve duas chances boas de abrir o placar, mas quem acabou marcando foi o Barcelona, em uma jogada pelo alto. Os donos da casa tiveram posse de bola superior aos adversários (80% a 20%), mas tinham muita dificuldade para encontrar espaço e criar.

Em onze minutos o time visitante virou o placar com dois erros da defesa do time catalão. Primeiro, Ter Stegen saiu do gol, tentou dar um drible no adversário, errou e viu o empate acontecer. Minutos depois, foi a vez do zagueiro uruguaio Ronald Araújo chegar atrasado e cometer um pênalti.

Nos acréscimos, foi a vez do goleiro do Valencia errar e ser expulso ao tocar com a mão na bola, fora da área.

Mamardashvili, do Valencia, é expulso após tentar cortar a bola de Lamine Yamal, do Barcelona, com a mão fora da área Imagem: Pedro Salado/Getty Images

Com um a mais o Barcelona começou mais agressivo o segundo tempo e foi para cima, marcando logo aos quatro minutos e empatando o jogo. O time catalão continuou pressionando, e teve boas oportunidades nas jogadas de bola parada; e foi justamente em outro escanteio que o Barcelona marcou o terceiro.

O Valencia tentou aproveitar algumas oportunidades de contra-ataque, mas não conseguiu ser efetivo. E viu Lewandowski marcar seu segundo hat-trick pelo Barcelona, nos acréscimos.

Principais lances e gols:

Defendeu! No primeiro chute a gol do jogo, aos 13, o Valencia teve a chance de abrir o placar com Hugo Duro. Peter Federico avançou pela direita, cruzou para Duro que finalizou de letra no gol, mas Ter Stegen fez a defesa.

Pra fora! Mamardashvili lançou para o campo de ataque, fazendo Peter disparar na corrida. O camisa 11 ficou cara a cara com o goleiro do Barcelona, mas finalizou muito mal e a bola foi para fora, pelo lado direito do gol, aos 20.

Gol! 1-0 O Barcelona abriu o placar, dois minutos depois, com Fermín e assistência de Raphinha. O brasileiro cruzou na pequena área e o camisa 16 subiu sozinho, cabeceando forte no canto do gol.

Gol! 1-1 Cinco minutos depois, Hugo Duro empatou o jogo para o Valencia em um grande vacilo do goleiro do Barcelona. Ter Stegen saiu do gol e tentou dar um lençol no camisa 9, mas o drible saiu errado e a bola acabou batendo no peito de Hugo, que aproveitou o gol vazio e finalizou para o time visitante.

Pênalti para o Valencia. O goleiro Mamardashvili lançou a bola para o campo de ataque e Peter disparou na corrida. Ronald Araújo tentou fazer o corte, mas chegou atrasado e deu um carrinho no camisa 11, dentro da área, aos 36.

Gol! 1-2 Virada do Valencia. Pepelu cobrou no centro do gol marcou seu sexto gol, todos de pênalti.

Defesaça de Mamardashvili. João Cancelo recebeu o lançamento pela esquerda, se livrou da marcação e chutou forte em direção do gol, exigindo que o goleiro do Valencia fizesse uma defesa importância, aos 43'.

Na trave. Em cobrança de escanteio, Gundogan cruzou pelo lado esquerdo e Ronald Araújo subiu mais alto que os adversário e cabeceou na trave esquerda do Valencia, três minutos depois.

Cartão vermelho para Mamardashvili. O goleiro do Valencia recebeu a bola recuada, dominou mal e acabou sendo desarmado por Lamine Yamal fora da área. O goleiro ao tentar evitar o desarme, acabou tocando na bola com o braço direiro. O VAR acionou o árbitro e Mamardashvili foi expulso aos 48'.

Gol! 2-2 Lewandowski empatou a partida para o Barcelona aos 4' do segundo tempo. O camisa 9 subiu mais alto que a defesa do Valencia e cabeceou para dentro do gol. Os Valencia reclamou de impedimento, mas o VAR checou e gol legal.

Pra fora! Koudé tentou finalizar de longe, o goleiro Doménech espalmou de qualquer jeito para frente e Lewandowski tentou o rebote, mas acabou finalizando à esquerda do gol, para fora.

Espalmou! O Barcelona teve mais uma boa chance para marcar em uma nova cobrança de escanteio. Araújo venceu a disputa no alto, após cobrança de Gundogan, e deu uma forte cabeçada em direção ao gol, mas Doménech espalmou.

Demorou! Diego López disparou livre pelo meio, mas demorou para finalizar, dando tempo para Pedri chegar e desarmar o jogador do Valencia por trás e impedir a finalização.

Gol! 3-2 Lewandowski marcou de novo para o Barcelona. Em mais uma cobrança de escanteio de Gundogan, Araujo tentou cabecear mas pegou mal na bola, que sobrou para o camisa 9 finalizar aos 36'.

Gol! 3-3 Mais um! Hat-Trick de Lewandowski. Em cobrança de falta, o centroavante mandou direto no canto esquerdo do goleiro, aos 47', e sacramentou a vitória do Barcelona.

Ficha Técnica

Barcelona 4x2 Valencia

Competição: 33ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 29 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

Cartões amarelos: Cubarsí (Barcelona)

Cartão vermelho: Mamardashvili

Gols: Fermín (22'/1t), Lewandowski (4'/2t; 36'/2t; 47'/2t) - Barcelona; Hugo Duro (27'/1t), Pepelu (38'/1t) - Valencia

Barcelona: Ter Stegen, João Cancelo (Férran Torres), R. Araujo, Lewandowski, Raphinha (João Félix), Christensen (Sergi Roberto), Fermín (Pedri), Gündogan, Kounde, Lamine Yamal, Cubarsí (Iñigo Martínez). Técnico: Xavi Hernández

Valencia: Mamardashvili, Thierry R., Mosquera, Yarek, J. Vázquez, Pepelu, Javi Guerra (Hugo Guillámon), A. Almeida (Doménech), Peter (Cenk Özkaçar), Diego López (Canós), Hugo Duro (Alberto Marí). Técnico: Rubén Baraja.