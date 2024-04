Com aumento salarial previsto, Barcelona pode repensar permanência de Lewandowski

Com a recente confirmação da permanência de Xavi para a próxima temporada, o Barcelona já está pensando em maneiras de reforçar o elenco. De acordo com o jornal As, da Espanha, a equipe poderia estar disposta a negociar Robert Lewandowski.

O atacante conta com mais dois anos de contrato com o Barça, mas o seu vínculo estipula que ele passe a ganhar 32 milhões de euros (cerca de R$175 milhões na cotação atual) por temporada a partir do dia 30 de junho.

Existem pessoas dentro do Barcelona, segundo o jornal espanhol, que não veem a permanência do jogador com bons olhos, argumentando que a sua saída poderia permitir a contratação de mais reforços para o time.

O centroavante polonês de 35 anos chegou à Espanha há duas temporadas, após passar pelo Bayern de Munique. Seus gols foram muito importantes para a conquista do Campeonato Espanhol na última temporada, mas, mesmo sendo o artilheiro da equipe na atual edição da competição, com 13 gols, ele tem demonstrado irregularidade.

Ainda segundo o As, Lewandowski não tem interesse em sair do clube na próxima temporada. Ele sente que ainda tem capacidade de atuar em alto nível na Europa e pelo Barcelona.