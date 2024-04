Confiança-SE vence São José-RS e segue invicto na Série C

Nesta segunda-feira, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Confiança-SE visitou o São José-RS no Estádio Francisco Novelletto Neto e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Claudinho e Lucas Rian, enquanto Gabriel Morcbeck diminuiu.

Assim, com o resultado positivo, o Confiança seguiu invicto na competição, já que na estreia empatou por 1 a 1 com o Londrina. Com isso, a equipe chegou aos quatro pontos na sétima colocação. Por outro lado, o São José-RS emendou a segunda derrota seguida e ficou em décimo nono lugar na tabela. Na primeira rodada, o time foi superado pelo Tombense.

O Confiança retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Tombense. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista. Já o São José-RS joga com o Volta Redonda-RJ. O duelo acontece no mesmo dia, dessa vez às 19h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto.