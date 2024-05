Da dispensa à artilharia: como o Santos recuperou Giuliano e o transformou em goleador

Depois de três temporadas no Corinthians, Giuliano acabou sendo dispensado pela nova diretoria alvinegra. O destino do meia foi o Santos. E a mudança de ares fez muito bem ao jogador de 33 anos. Não à toa, ele é um os principais destaques do clube em 2024.

Giuliano soma 13 partidas pela equipe, sendo 11 como titular, além de seis gols e duas assistências. Assim, ele é o artilheiro do time na temporada.

Nos últimos quatro compromissos, aliás, o meia coleciona três bolas na rede e um passe para tento. As boas atuações, especialmente neste começo de Série B do Campeonato Brasileiro, estão animando os torcedores alvinegros.

Neste domingo, o Santos goleou o Brusque por 4 a 0, na Vila Belmiro. Giuliano foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo e deixou o gramado muito aplaudido.

Mas como o Santos conseguiu recuperar o futebol do atleta de 33 anos? Para o técnico Fábio Carille, a reposta é simples: bastou Giuliano voltar a jogar onde ele se sente mais à vontade em campo, ou seja, mais perto do centroavante.

"Acompanho o Giuliano há muito tempo, Inter, Grêmio, Corinthians, enfrentei muito na Arábia Saudita. Simplesmente estamos escalando ele no lugar que ele se sente melhor, que é perto do 9. Ele trabalhou mais abertos nos últimos clubes, mas sei que ele se sente bem jogando mais perto do 9, como meio-campista", disse.

"Ele foi o grande nome de um título Al-Nassr jogando perto do 9. Muito inteligente, trabalha com poucos toques, frio para finalizar. Não tem nem muitas conversas, a gente só coloca ele onde sabemos que pode render muito bem", ampliou.

Todos os seis gols que Giuliano marcou pelo Santos partiram de finalizações de dentro da área.

O meia espera manter a boa fase na próxima sexta-feira, quando o Peixe encara o América-MG, fora de casa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Independência a partir das 21h30 (de Brasília).