Perto de retorno aos gramados, Bruno Rodrigues revela objetivo pelo Palmeiras: "Vim para ganhar títulos"

O atacante Bruno Rodrigues está próximo de retornar aos gramados pelo Palmeiras depois de passar por cirurgia no joelho direito. O atleta, que disputou apenas dois jogos pelo clube desde sua chegada revelou seus objetivos na sequência da temporada, mirando a conquista de títulos pelo clube.

"Eu vim para cá para ganhar títulos, essa é a minha ambição e o que eu sempre busquei. Estou muito preparado e, principalmente, motivado para buscar todos os títulos que vamos disputar. Estou muito feliz mesmo. O grupo todo está de parabéns pela sequência que estamos tendo em todas as competições. Na quinta-feira temos um jogo muito difícil pela frente e vamos lá para, se Deus quiser, conseguir a classificação", disse.

Bruno Rodrigues fez sua última aparição com a camisa do Verdão no dia 24 de janeiro, na vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, em duelo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando atuou até os 15 minutos do segundo tempo. Nessa ocasião, ele sofreu lesão no joelho direito e passou por uma artroscopia.

Desde então, o atacante vem desfalcando o Verdão. Ex-Cruzeiro, o atacante de 27 anos foi contratado pelo Palmeiras para esta temporada, com vínculo até o fim de 2028.

Avançando no processo de transição física, Bruno Rodrigues já vem treinando normalmente com o restante do elenco do Palmeiras. No último sábado, o camisa 11 participou do jogo-treino contra o São Bento, na Academia de Futebol, atividade que terminou com a vitória palmeirense por 6 a 1.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Verdão tem a vantagem do empate já que venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque. Rony e Estêvão anotaram para o Alviverde.