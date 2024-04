"Herói do empate", Alisson vibra após evitar gol do Palmeiras em cima da linha

Alisson foi um dos grandes responsáveis pelo empate em 0 a 0 entre São Paulo e Palmeiras na noite desta segunda-feira, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tricolor evitou o gol do Verdão ao interceptar o chute de Lázaro praticamente em cima da linha, em uma jogada em que o goleiro Rafael já estava batido.

Aos dez minutos, Arboleda cometeu um enorme vacilo ao ser desarmado por Endrick dentro da própria área. O jovem palmeirense percebeu a chegada de Lázaro e deu passe açucarado para ele, mas o atacante viu Alisson "defender" seu arremate ao se posicionar na frente do gol.

"Vi ele [Endrick] olhando para trás, não sei quem foi que chutou, só vi que tinha um deles ali sozinho e tentei fechar o gol. Graças a Deus fui feliz, consegui tirar o gol e ajudar a equipe. Ali é um conjunto, todo mundo vai se ajudando, contribuindo, para que a gente possa conseguir as vitórias", disse Alisson ao Premiere.

Esse foi o terceiro empate entre São Paulo e Palmeiras neste ano. As equipes ficaram no 0 a 0 pela Supercopa Rei, vencida pelo Tricolor nos pênaltis, por 5 a 4, e também empataram em 1 a 1 na primeira fase do Campeonato Paulista.

"Foi um jogo bastante parelho. Parabenizar a equipe, lutamos até o fim. Jogo onde as duas equipes tiveram oportunidade de sair com a vitória. Brasileirão é isso, você tem que pontuar. Queríamos mais uma vitória, seria muito importante para a gente dentro do campeonato. Mas, vamos continuar pontuando, evoluindo, assimilando as ideias do professor, que são muito boas. Tenho certeza que vamos crescer ainda mais como equipe", prosseguiu.

Em meio a uma dura maratona de jogos, o novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, terá pouco tempo para trabalhar com sua equipe. As exigências, entretanto, seguirão altas, e o elenco tricolor parece disposto a tentar contribuir para o sucesso do treinado argentino no clube.

"Aqui no Brasil é muito difícil. A maratona que a gente vem tendo é impressionante. Jogamos cinco jogos fora de casa, hoje jogamos em casa e agora viajamos três vezes novamente. Ele [Luis Zubeldía] vem conversando com a gente, aqueles que têm jogado mais ele tem colocado em campo para que a gente possa assimilar as ideias dele e colocar em prática no dia do jogo", concluiu Alisson.