Com Aníbal Moreno, Palmeiras se reapresenta e segue preparação para jogo da Copa do Brasil

O Palmeiras voltou às atividades na manhã desta segunda-feira depois de folga recebida no domingo e teve novidades. O elenco deu sequência à preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

O meio-campista Aníbal Moreno, recuperado de um trauma no olho direito, começou a transição física e trabalhou em tempo integral com o elenco, mas com algumas restrições. Na atividade inicial atuou como "curinga". O argentino sofreu o trauma no dia 9 de maio, na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores.

No último sábado, Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, participaram do jogo-treino contra o São Bento, vencido pelo Verdão por 6 a 1, na Academia de Futebol. Em fase final da recuperação, a dupla está em processo de transição física antes de reforçar a equipe na sequência da temporada.

Depois de realizarem ativação física no centro de excelência, os atletas foram a campo e fizeram trabalhos técnicos. O atacante Endrick, que teve detectado um edema na coxa direita na última semana, também participou do treino no gramado.

Na primeira parte, os jogadores de linha realizaram um treino com objetivos específicos de aproximação e marcação. Em seguida, o elenco foi dividido em três times de nove componentes: enquanto um tinha como meta chegar ao gol, o outro se defendia e tinha de passar pelo meio de campo. O vencedor enfrentava a equipe fora e assim sucessivamente.

A equipe comandada por Abel Ferreira volta às atividades na manhã desta terça-feira, novamente na Academia de Futebol.