Ex-Corinthians marca gol do meio campo no futebol português e sonha com Puskás

Ex-Corinthians, o atacante Marcelo Santos, atualmente no Sanjoanense, marcou um gol do meio-campo no último jogo da Liga 3 de Portugal. O jogador, de 28 anos, explicou o lance e sonha com a chance de concorrer ao prêmio Puskás.

"Acho que fiz um belo gol, com certeza um dos melhores do campeonato. Eu cheguei até a comentar com alguns companheiros, que reparei que o goleiro jogava muito adiantado. Avisei que chutaria do meio-campo e tentar pegá-lo desprevenido. Fui muito feliz na finalização, foi o mais bonito que fiz na minha carreira, com certeza", disse.

"Agora, sobre o Puskás, é um sonho. Espero que seja indicado, seria uma honra muito grande, ainda mais representar meu país na maior premiação do futebol mundial, mas não quero criar expectativas", completou.

Além do Corinthians, o atacante passou por Cruzeiro, Ipatinga e Remo no futebol brasileiro. No Timão, a passagem aconteceu entre 2014 e 2015, tempo em que foi possível conhecer o goleiro Cássio.

"Fiquei pouco tempo no Corinthians, mas foi um período de muita aprendizagem. É um clube de uma torcida muito forte, enorme. Então, sem dúvidas vai ficar sempre marcado em minha vida esse meu período por lá. Sou muito grato pela nossa história, mesmo que curta. Tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, como o Cássio", comentou.

Apesar do pouco tempo, o atacante conheceu o Cássio no Corinthians. (Foto: Reprodução)

Na atual temporada, Marcelo Santos ajudou na permanência da equipe. Em 27 jogos, o brasileiro marcou 11 gols e contribuiu com três assistências.

"Trabalhei muito neste ano e, por conta desse esforço, fui recompensado com minha melhor temporada até o momento. Consegui marcar gols, dar assistências, mas acima de tudo, conseguimos alcançar o nosso principal objetivo, que era a permanência. Vejo este gol como a 'cereja do bolo', para encerrar de maneira muito positiva para mim", finalizou.

Marcelo, por fim, ainda acumula passagens por Fafe, Berço, Merelinense, Oriental Dragon, até chegar na Sanjoanense nesta temporada, todos da Europa. Durante a carreira, ele conquistou o Paraense pelo Remo, em 2018, e no Ipatinga conquistou a segunda divisão do Campeonato Mineiro em 2017.