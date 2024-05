Ainda sem trio, Atlético-MG se reapresenta após folga de olho no Sport

Após receber folga no último domingo, o elenco do Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo nesta segunda-feira e seguiu a preparação para o confronto diante do Sport, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco.

No jogo de ida, na Arena MRV, o Galo venceu por 2 a 0. Portanto, a equipe mineira pode perder por até um gol de diferença para conseguir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Nas atividades desta segunda-feira, o treinador Gabriel Milito não pôde contar com três atletas: o lateral Rubens e os volantes Paulo Vitor e Otávio, que seguem se recuperando de lesão.

??? Mais uma semana começando no melhor CT do país! Bora que quarta tem decisão! ???? pic.twitter.com/g7qE15ketH ? Atlético (@Atletico) May 20, 2024

Antes do duelo em Recife, o Atlético-MG terá mais um treino na terça-feira de manhã. Na tarde do mesmo dia, a delegação viajará para a capital pernambucana.

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Galo não teve o compromisso contra o Bahia, que estava marcado para o último domingo, e também não enfrentará o Red Bull Bragantino, confronto que aconteceria no próximo fim de semana. Uma nova data para ambos os duelos ainda será definida.