Juventus, Chelsea e Grupo City sondam lateral Pedro Lima, joia do Sport

Joia das categorias de base do Sport e recém-promovido ao time profissional, o lateral-direito Pedro Lima, de 17 anos, está na mira de clubes do futebol europeu.

O que aconteceu

Juventus, Chelsea e Grupo City fizeram sondagens e vêm monitorando o jovem defensor, segundo apurou a reportagem. O Porto também está de olho no atleta, que foi convocado na última semana pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20.

Com dois gols e duas assistências em 21 jogos pelo Sport, Pedro Lima entrou no radar de diversos clubes do alto escalão europeu, que vêm buscando informações sobre o jovem. A diretoria do Leão da Ilha confirma sondagens, porém ainda não chegou nenhuma proposta. Em julho, o jogador completará 18 anos e estará apto para se transferir ao futebol europeu.

A multa rescisória do lateral está entre 10 e 15 milhões de euros (R$ 55 e R$ 83 milhões) para o futebol europeu e R$ 15 milhões para times brasileiros. Com contrato até setembro de 2027 com o Sport, o jovem chegou a ser titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo sub-17, em 2023.

Superando a concorrência

Pedro Lima tem sido a primeira opção do técnico Mariano Soso para a posição no Sport. O lateral ganhou a concorrência do experiente venezuelano Roberto Rosales, de 35 anos, que fez boa parte da sua carreira atuando no futebol europeu por Gent-BEL, Twente-HOL, Málaga-ESP, Espanyol-ESP e Leganés-ESP.