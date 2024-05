Mbappé é visto em festa e sua presença na final da Copa da França é incerta

O craque Kylian Mbappé foi desfalque do Paris Saint-Germain para a partida contra o Metz neste domingo, pelo Campeonato Francês, por problemas musculares. Entretanto, o atacante foi visto em uma festa em Cannes, no sul da França, com o companheiro Ousmane Dembélé. O técnico Luis Enrique falou sobre o ocorrido após o jogo deste fim de semana.

"Os seis jogadores que não foram convocados para a partida de hoje têm total de liberdade de fazerem o que querem e de irem aonde quiserem, para se desconectarem", disse Luis Enrique em entrevista ao Canal +.

Contra o Metz, Luis Enrique poupou alguns outros jogadores, como Marquinhos, Donnarumma e Vitinha. Nos últimos dias, Mbappé não foi relacionado pelo técnico para alguns compromissos do Paris Saint-Germain devido a problemas musculares, porém, a presença do atletas em Cannes levantou dúvidas sobre sua real situação.

"Conto com todos os jogadores. Alguns jogaram, outros não, alguns ficaram fora da lista. Ao longo da semana poderemos ver quem está mais preparado, quem está com mais vontade, quem tem a intenção de jogar (a final).", disse Luis Enrique.

A presença de Mbappé na final da Copa da França contra o Lyon é incerta, já que o atacante não tem tido minutos na equipe de Luis Enrique nas últimas partidas. A decisão é no próximo sábado (25), às 16h (de Brasília).