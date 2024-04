Cristiane brilha, e Santos toma sete do Flamengo pelo Brasileiro Feminino

Na tarde desta segunda-feira, o Santos perdeu do Flamengo por 7 a 0 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Estádio Luso-Brasileiro. Ex-atacante do Peixe, Cristiane brilhou e marcou duas vezes na derrota santista.

Com o resultado, as Sereias da Vila estão na 11ª posição, com sete pontos. Já as Rubro-Negras ocupam a décima colocação, com oito.

Na próxima rodada, o Santos duela contra o Fluminense às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, na Vila Belmiro. O Flamengo, por sua vez, encara o Botafogo na mesma data, às 11h, no Estádio Luso-Brasileiro.

RECEBEU, BALANÇOU, GINGOU E ENCHEU O PÉ! LAYSA, DE CANHOTA, FAZ O SEXTO GOL DAS #MENINASDAGÁVEA! 6 A 0 NA ILHA!#VamosFlamengo pic.twitter.com/9n6VF5AXT5 ? Flamengo (@Flamengo) April 29, 2024

Os gols do duelo

Aos oito minutos, o Flamengo abriu o marcador, quando Cristiane cabeceou para o fundo do gol. Com o Rubro-Negro melhor, não demorou para a vantagem ser ampliada: a zagueira Camila Martins, aos 26, marcou contra o próprio patrimônio.

Ainda na primeira etapa, aos 32, a camisa 9 fez valer a lei do ex novamente e marcou o seu segundo no confronto. Aos 18 do segundo tempo, Glaucia fez bela jogada e transformou a vitória em goleada.

Já na reta final do jogo, aos 23 minutos, Naná fez o quinto gol do Flamengo. Aos 30, Laysa deixou o dela no confronto. Nos acréscimos, Isadora Freitas deu números finais ao confronto.