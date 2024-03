Veja o gol decisivo de Endrick que levou o Palmeiras à final do Paulista

Do UOL, em São Paulo

O jovem Endrick marcou o gol da classificação do Palmeiras na semifinal do Paulistão, contra o Novorizontino, no Allianz Parque (assista acima).

O que aconteceu

A joia alviverde balançou a rede aos 8 minutos do segundo tempo. Mayke cruzou da direita, Flaco López ajeitou de cabeça para o meio da área e o camisa 9 dominou e encheu o pé a queima-roupa para tirar o zero do placar.

Ele fez o único gol da partida e ajudou o clube a conquistar a vaga na final. Agora, o Alviverde enfrentará o Santos na decisão, que será disputada em dois jogos — o decisivo será na casa palestrina.