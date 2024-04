Flamengo se desequilibra e pressão sobre Tite sobe após tropeços seguidos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite gosta de usar o saldo de gols como termômetro para apontar o equilíbrio de uma equipe. E como equilíbrio ele se refere a se defender bem e atacar com eficiência. Pois é justamente o que tem faltado ao Flamengo nos últimos jogos. Numa série jogando no sintético, na altitude e no calor das 11h da manhã no Rio, o time se desequilibrou. Duas derrotas, um empate e o saldo de gols negativo: -3.

O que aconteceu

O jogo contra o Botafogo, perdido por 2 a 0 em pleno Maracanã, foi o elemento mais recente a elevar a pressão sobre o time e o treinador.

O Fla não só passou em branco como não deu sequer um chute na direção do gol do Botafogo. As 14 tentativas foram para fora, segundo números do Footstats.

Ao mesmo tempo, o time mostrou problemas defensivos em jogadas cruciais e não conta mais com aquela blindagem que chamou a atenção no Carioca.

No Brasileirão, o Fla despencou na tabela. Estacionou nos sete pontos e viu o rival alcançar a liderança, com nove.

O saldo de gols rubro-negro, métrica que Tite trata com carinho, está em zero.

A sequência de jogos contra Palmeiras (sintético), Bolívar (altitude) e Botafogo (calor de 11h) ainda deixou mais interrogações sobre o aspecto físico dos jogadores.

A ideia é aliviar a tensão na quarta-feira, contra o Amazonas, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para tentar resolver o problema, a comissão técnica fala em "simplificar". Traduzindo, buscar objetividade na hora de tentar fazer gol.

Existe pressão. É time grande. Perdemos jogos importantes. Mas é ver onde estamos errando para trilhar os caminhos da vitória. Estamos tristes, mas vamos nos abraçar para conseguir novas histórias. Bruno Henrique

O que Tite acha disso tudo?

A comissão técnica admite o desequilíbrio atual do Flamengo. Tite disse depois do jogo que o time "caiu e precisa retomar".

É contextual. É individual e coletivo. Do técnico e dos atletas, partilhando responsabilidades. Sendo efetivo e criativo na hora que busca e consistente na hora que defende. Esse mix. Tite

Os tropeços têm seu peso, já que atrapalharam a sequência no início do Brasileirão e também na Libertadores.

Um novo deslize, desta vez contra o Amazonas, especialmente por ser um time de Série B, tende a elevar o nível das críticas.

A questão é que essa retomada precisa ser feita enquanto a comissão técnica tenta administrar o elenco por causa das questões físicas.

Arrascaeta foi poupado nos dois jogos anteriores e saiu contra o Botafogo com dores na coxa. Será reavaliado nesta segunda (29). Pulgar também é outro problema, porque deixou o clássico no intervalo após sofrer uma torção no tornozelo e também passará por avaliações médicas.