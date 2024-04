Ranking UOL: Atlético-MG encosta no Palmeiras, Fla e Flu despencam

O Ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL, traz uma classificação dos times da Série A que leva em conta todas as partidas disputadas por eles em 2024 (entenda os critérios abaixo).

Os destaques positivos dessa semana foram Atlético-MG, que encostou no Palmeiras e assumiu a vice-liderança, o Grêmio, que pulou para o terceiro lugar impulsionado pela Libertadores, e o Cruzeiro, que subiu três posições.

Por outro lado, Fluminense e Flamengo caíram. O Tricolor perdeu duas posições e parou em quarto, enquanto o Rubro-Negro, que já tinha perdido um posto na semana passada, caiu mais dois em relação ao ranking anterior. Ambos os times foram derrotados na rodada do Brasileiro.

Ranking do Brasileirão*

1. Palmeiras (-)

2. Atlético-MG (+1)

3. Grêmio (+2)

4. Fluminense (-2)

5. São Paulo (+1)

6. Flamengo (-2)

7. Botafogo (+1)

8. Inter (-1)

9. Cruzeiro (+3)

10. Fortaleza (-)

11. Athletico-PR (-)

12. Juventude (-3)

13. Red Bull Bragantino (+1)

14. Bahia (-1)

15. Cuiabá (-)

16. Corinthians (+1)

17. Vasco (-1)

18. Criciúma (+2)

19. Atlético-GO (-)

20. Vitória (-2)

*Números entre parênteses simbolizam a variação em relação à semana anterior

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. A rodada quatro do campeonato ainda tem um jogo nesta segunda-feira (29).

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido bem de perto pelo Atlético-MG. Como os times disputaram um número diferente de jogos, a média é utilizada para definir o posicionamento.

O Grêmio vem na terceira posição. A conquista do Campeonato Gaúcho e a vitória recente na Libertadores contra o Estudiantes catapultaram o time de Renato Gaúcho.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico, e a cada semana os times podem subir ou descer na tabela de acordo com o resultado em campo.

A classificação será atualizada toda segunda-feira, levando-se em conta todas as partidas disputadas pelas equipes no período.

Critérios

O ranking considera os jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.

Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, vale mais que os três pontos nos Estaduais.