'Workaholic', Moicano estreia em evento de grappling do UFC: 'Manter ativo'

Renato Moicano não mede esforços para mostrar trabalho. Em alta e vindo de vitória no UFC, o lutador brasileiro faz nesta quarta-feira (15) a sua estreia no torneio de grappling. "Workaholic", ele conversou com o UOL sobre a expectativas do novo desafio.

Nova luta em um mês

Moicano aceitou o convite para participar do Fight Pass Invitational 7 para se manter ativo. Faixa-preta de jiu-jítsu, ele vai encarar o norte-americano Cristian Guzman buscando mais uma oportunidade como vitrine. Apesar de ter atuado há um mês, no UFC 300, a ausência de socos e chutes na luta agarrada o deixa tranquilo a competir em um intervalo de tempo tão pequeno.

Chance de mostrar trabalho. estamos no top 10 e vamos galgando no UFC. Por não ser uma luta de MMA fica mais tranquilo. Estou relaxado, só de saber que não vou tomar soco na cara ajusta bastante. Sou competitivo, não gosto de perder, quero vencer, ter uma boa performance. Vou ter muito prazer de competir. Moicano, ao UOL

O lutador de 34 anos está motivado para seguir nos holofotes e quer aproveitar ao máximo seu tempo em ação. Ele faz aniversário daqui a uma semana, no dia 21, e já começa a pensar no pós-carreira. Moicano chegou ao top-10 dos leves, mira seguir galgando posições no ranking e aguarda o próximo adversário: "Tomara que seja o Pimblett".

O brasileiro também disse que o valor da bolsa financeira da luta impressionou. Ele tem como lema a frase "Wants money" ("Quer dinheiro", em tradução literal) e segue em busca de aumentar seu "pé de meia".

UFC vem fazendo um bom trabalho no Invitational. É uma oportunidade de me manter ativo, teve uma bolsa bem boa, motivação financeira e de aparecer mais um pouco, deixar o nome em alta.

Ele acumula atividades, incorpora o estilo workaholic e nem chega a sentir o peso da rotina intensa. "Estou com dois canais no YouTube, podcast... Tenho trabalhado muito, mas é a hora. Um dia eu vou sentir falta. Como é algo que gosto, nem chega a ser trabalho", complementou.