Bobadilla dá conta do recado na ausência de Maia no São Paulo e é premiado com gol

Com a lesão de Pablo Maia, Bobadilla ganhou uma sequência como titular do São Paulo e deu conta do recado. O bom desempenho foi premiado com um dos gols da vitória por 2 a 1 contra o Fluminense, pelo Brasileirão, no Morumbis.

Aos 32 minutos, o paraguaio completou a jogada e deixou tudo igual no duelo. O tento mostra uma das características do jogador, a habilidade em "pisar na área".

Além de ajudar na defesa, Bobadilla tem se destacado pela sua presença ofensiva. Antes, contra o Água Santa, ele mostrou essa valência e ajudou o São Paulo na construção da vitória por 3 a 0, pelo Paulistão, no Morumbis.

Após a contusão de Maia, o São Paulo entrou em campo por cinco vezes, com o volante sendo titular em quatro (Palmeiras, Vitória, Cobresal-CHI e Fluminense) e uma saindo do banco de reservas (Águia de Marabá).

Com Bobadilla à disposição, o Tricolor enfrenta o Barcelona-EQU às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Morumbis. Com nove pontos, o time de Zubeldía está atrás do Talleres (13), mas à frente dos equatorianos (2) e do Cobresal-CHI (1).