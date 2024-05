Yuri Alberto, do Corinthians, aparece entre os artilheiros da Copa Sul-Americana

O atacante Yuri Alberto brilhou na vitória do Corinthians sobre o Argentinos Jrs. por 4 a 0, na última terça-feira (14), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com os dois gols marcados na Neo Química Arena, o camisa 9 chegou aos cinco tentos e se tornou um dos artilheiros da competição.

Yuri Alberto divide a artilharia com mais três atletas: Lucero, do Fortaleza, Mastriani, do Athletico-PR, e Brayan Léon, do Independiente Medelín. Os dois primeiros ainda entram em campo nesta rodada, portanto podem se isolar na artilharia.

Além dos cinco gols marcados em cinco partidas disputadas, o atacante do Corinthians possui uma assistência e 14 finalizações, sendo sete na direção da meta. Yuri Alberto converteu 56% de suas chances claras de balançar as redes e precisa de apenas 55 minutos em campo para participar de um tento.

? Yuri Alberto é o artilheiro da Copa Sul-Americana 2024. ?? ?? 5 jogos ?? 5 gols (!) ?? 1 assistência ? 55 mins p/ participar de gol (!) ? 56% conversão de chances claras (!) ? 14 finalizações (7 no gol!) ? Nota Sofacore 7.44 pic.twitter.com/sveEA2NFX6 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 15, 2024

Buscando ampliar estes números, Yuri Alberto volta a campo pelo Corinthians no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília). A equipe enfrenta o Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

