Flamengo tem 'final' na Libertadores em principal teste de Tite no ano

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo entra em campo para enfrentar o Bolívar, nesta quarta-feira (15), às 21h, pressionado pelo atual cenário em que se encontra na Libertadores. Com o apoio da torcida, no Maracanã, a equipe de Tite busca a vitória para dar um passo rumo às oitavas e evitar uma eliminação precoce no torneio.

Menos mal que o Palestino empatou com o Millonarios em Bogotá. Isso faz com que uma vitória hoje, além de aliviar a crise, devolva o Flamengo à zona de classificação, em segundo lugar.

Decisões em casa

O Flamengo vai encerrar a fase de grupos da Libertadores em casa. Haverá o duelo com o Bolívar, nesta quarta, e contra o Millonarios, já eliminado, no dia 28.

O cenário almejado é de duas vitórias para chegar a 10 pontos. Dependendo do saldo e de combinação de resultados, é possível chegar à liderança do grupo. Mesmo assim, a classificação é factível, mas depende do passo a ser dado nesta quarta.

O desempenho na competição é motivo de críticas da torcida. Foram duas derrotas, um empate e apenas um triunfo, contra o Palestino, único jogo no Maracanã até aqui.

O revés para o Palestino na última semana aumentou ainda mais a pressão. O resultado gerou protestos no desembarque, CT e até antes do jogo do último sábado.

Situação inédita no "Flamengo rico"

Na fase de Flamengo "rico", a equipe não teve apertos na fase de grupos. De 2019 para cá, a vez que foi eliminada mais cedo na competição foi em 2020 e ano passado, quando caiu nas oitavas para o Racing e Olímpia, respectivamente.

No orçamento desta temporada, a projeção é chegar ao menos nas semifinais. No "desempenho esportivo", foi colocado ainda a segunda colocação do Brasileiro, a semifinal da Copa do Brasil e final do Carioca — o Rubro-Negro foi campeão.

A última vez que o Fla caiu na fase de grupos foi em 2017. A equipe terminou na terceira colocação do grupo, atrás de San Lorenzo e Athletico-PR.

Uma queda precoce pode ter consequências também longe dos gramados. O Flamengo vai ter eleição no fim do ano, e há corrida nos bastidores para definições de candidatos e análises de novos movimentos.

Tite citou retomada

O momento conturbado teve uma trégua após a vitória sobre o Corinthians. A torcida, que vinha vaiando Tite, celebrou o resultado positivo.

O treinador elogiou a atuação e falou em "vitória consistente". Antes do triunfo sobre o Timão, o Rubro-Negro tinha vencido apenas um jogo em seis, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil.

"Desempenho e resultado foram compatíveis e estiveram associados com a oportunidade que tivemos e o volume que criamos. Também com o número de participações do goleiro adversário e precisão nas finalizações. Vitória consistente", disse.

"Retomadas por vezes acontecem. Nenhum título que tive foi linear no alto, ganhando tudo. Tem uma fase que vai oscilar, para chegar e se fortalecer em cada adversidade", comentou, em outro momento.