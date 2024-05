Como futebol de Turquia e Marrocos reagiu a tragédias naturais

Do UOL, em Porto Alegre

Turquia e Marrocos passaram por tragédias naturais avassaladoras no ano passado. Terremotos impactaram diretamente o futebol de ambos os países, que tiveram decisões diferentes sobre o futuro.

O que aconteceu

O Rio Grande do Sul sofre os impactos de uma tragédia de grandes proporções. Em razão das enchentes, toda estrutura do Estado foi comprometida.

Inter, Grêmio e Juventude tiveram seus jogos adiados nas competições nacionais até o dia 27 de maio, quando o congresso técnico da CBF pode definir a paralisação total dos torneios. Enquanto isso, a Conmebol remarcou os compromissos adiados de colorados e gremistas por Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, para o início de junho.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul eram 148 mortos, 127 desaparecidos, quase 540 mil desalojados e mais de dois milhões de afetados pelas chuvas em boletim divulgado na manhã de terça-feira (14).

Como foi no Marrocos

Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu a região de Marraquexe em setembro do ano passado. O epicentro foi a 71 km da cidade.

O resultado do tremor foi devastador, com quase 3 mil mortos e outros milhares de feridos.

No futebol, o primeiro impacto foi o adiamento do amistoso que a seleção brasileira faria no país. A delegação canarinho sub-23 sentiu o tremor, mas ninguém se feriu. O jogo da seleção marroquina contra Libéria pelas eliminatórias da Liga das Nações Africanas foi cancelado.

Houve um intervalo de 13 dias na primeira divisão local. Na retomada, todos os times jogaram normalmente.

Como foi na Turquia

Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter atingiu o sul e centro da Turquia, norte e oeste da Síria. O epicentro foi cerca de 37 km distante da cidade de Gaziantep.

Foram mais de 53 mil mortos e outros 107 mil feridos apenas na Turquia, segundo dados oficiais do país. Entre os que perderam a vida estavam os jogadores Eyup Turkaslan, do Malatyaspor, e Christian Atsu, do Hatayaspor.

O Campeonato Turco parou imediatamente, permanecendo sem qualquer jogo por 20 dias.

O Hatayaspor e o Gaziantep, de regiões muito afetadas, desistiram de seguir na competição, que estava na rodada 23. A Federação Turca de Futebol determinou que as equipes perderiam os jogos seguintes por WO, mas não seriam rebaixadas para a segunda divisão, na qual também houve desistência.

O único clube envolvido em competições continentais na época da tragédia era o Trabzonspor, que jogou 10 dias depois do terremoto contra o Basel (SUI) pela Conference League.

Os times desistentes voltaram a jogar na temporada atual (2023/2024), em agosto do ano passado.