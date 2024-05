Palmeiras x Independiente del Valle: onde assistir ao jogo da Libertadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Independiente del Valle se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela Copa Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da competição.

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta apenas para SP, RS, PR e cidade de Caruaru), ESPN (TV fechada) e pelo Star+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras confirma a classificação para o mata-mata da Copa Libertadores até com um empate. Se o time de Abel Ferreira atingir 11 pontos não poderá ser alcançado por outras duas equipes no Grupo F.

O Independiente del Valle, por sua vez, busca a vitória para continuar dependendo apenas de si para se classificar. Os equatorianos perderam por 2 a 0 para o San Lorenzo na rodada passada e se complicaram no grupo.

O Alviverde goleou o Liverpool-URU por 5 a 0 na última rodada, mas vem de uma atuação muito ruim. O Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR na Arena Barueri no fim de semana.

A classificação do Grupo F tem: Palmeiras (10), Independiente del Valle (4), Liverpool-URU (4) e San Lorenzo (4).

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael e Richard Ríos; Estêvão, Raphael Veiga e Lázaro; Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Beder Caicedo; Joao Ortíz e Cristian Zabala; Renato Ibarra, Kendry Páez e Romario Ibarra; Michael Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.

Palmeiras x Independiente del Valle -- 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 15 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta, apenas para SP, RS, PR e cidade de Caruaru), ESPN (TV fechada) e pelo Star+ (serviço de streaming)

