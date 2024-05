Confira os prós e contras da possível ida de Vitor Roque ao Porto

Ao que tudo indica, o atacante Vitor Roque está de saída do Barcelona e um dos principais candidatos para contratá-lo é o Porto. O jovem de 19 anos recebeu poucas oportunidades desde que chegou ao clube catalão, em janeiro deste ano, e deve ser negociado.

Ao todo, ele participou de apenas 13 jogos, totalizando cerca de 300 minutos, e marcou dois gols. O jogador não é um dos favoritos do técnico Xavi, que afirmou que decidiria sobre o futuro do atleta ao final da temporada europeia.

O Porto é um dos principais clubes interessados no atacante brasileiro e espera contar com ele na próxima temporada. Confira agora os prós e contras de uma possível ida de Vitor Roque ao time português:

Prós

Língua

Um dos pontos a favor para Vitor Roque é a língua. O centroavante iria para um local com maior facilidade de se comunicar com seus companheiros e com a comissão técnica.

Brasileiros

O Porto se caracteriza por ser um clube com diversos jogadores brasileiros. Atualmente, o elenco conta com sete: Samuel, Otávio, Pepe (naturalizado português), Wendell, Pepê, Galeno e Evanilson. Ao longo de sua história, o time já contou com 127 jogadores do país do futebol, segundo dados do Transfermarkt.

Mais espaço

Caso se transfira para o Porto, a tendência é que Vitor Roque seja mais utilizado. No Barcelona, ele não conseguiu vencer a disputa com Robert Lewandowski e teve poucas oportunidades. Enquanto na equipe portuguesa seu principal concorrente seria Evanilson, que inclusive pode jogar ao seu lado.

Exemplos

A jovem promessa brasileira poderia seguir passos de outros grandes atletas que alavancaram suas carreiras após atuarem no Porto. É o caso de Casemiro, que se tornou um dos principais volantes na Europa depois de jogar por empréstimo no clube português, de 2014 a 2015, quando pertencia ao Real Madrid. Eder Militão, Alex Sandro e Danilo, são outros atletas que também se destacaram na equipe e tiveram carreira de sucesso na Europa.

Contras

Passo atrás na carreira

Vitor Roque deixaria um dos clubes da elite do futebol mundial e iria para uma liga que não está entre as cinco principais da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). Dessa forma, jogaria em um local com menos competitividade.

Porto em má fase

A atual temporada não é das melhores para o Porto. A equipe ocupa a terceira posição do Campeonato Português, com 69 pontos, e está fora da próxima Liga dos Campeões. Além disso, pode perder a vaga para a Liga Europa, em caso de tropeço na última rodada e vitória do Braga, terceiro colocado, com 68.

Troca no comando

Recentemente, André Villas-Boas se tornou o novo presidente do time. O ex-treinador de 46 anos assumiu a direção da equipe após 42 anos de comando de Pinto da Costa, antigo mandatário. Por conta disso, algumas trocas e indefinições podem atrapalhar Vitor Roque. Por exemplo, o atual treinador do clube, Sérgio Conceição, não está garantido para a próxima temporada.