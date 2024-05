Paysandu x Goiás: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela Série B

Nesta quarta-feira, o Paysandu recebe o Goiás, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão no Sportv e no Premiere.

Pontuação

Paysandu: dois pontos em quatro jogos, começou a rodada na 19ª posição.



Goiás: dez pontos em quatro jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Paysandu: três empates e duas derrotas.



Goiás: quatro vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Y. Quintana, Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira e Biel; Edinho, Jean Dias e Nicolas



Técnico: Hélio dos Anjos

Goiás: Tadeu; Diego, Sidimar, Edu e Cristiano; Wellington, Juninho e Vinicius; Paulo Baya, Rafael Gava e Thiago Galhardo



Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

Matheus Delgado Candançan é o árbitro do jogo, com Daniel Paulo Ziolli e Leandra Aires Cossette como assistentes. Rodrigo Nunes de Sá fica no comando do VAR.