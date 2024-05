Yuri Alberto vai ser pai? Entenda comemoração do atacante em goleada do Corinthians

Yuri Alberto colocou duas bolas debaixo da camisa ao fazer o primeiro gol do Corinthians na vitória por 4 a 0 contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. A comemoração é típica de jogadores de futebol que esperam a chegada de um filho.

Todavia, ao contrário do que se imaginava, o jogador não será pai. A comemoração foi em homenagem a sua tia, que será mãe de gêmeos em breve.

"Quero dedicar esses dois gols para a minha tia, que vai ser mãe de gêmeos. A festa foi completa, agora é comemorar com a minha família", disse o camisa 9 na zona mista.

Os dois gols marcados na partida renderam marcas importantes para Yuri Alberto. Com eles, o atacante chegou a 37 bolas na rede e ultrapassou Ronaldo Fenômeno, que soma 35 na lista de artilheiros do Timão.

Além disso, o centroavante deixou Romero para trás e se isolou como artilheiro do Corinthians na temporada. Já são 11 tentos marcados em 2024.

Yuri Alberto também atingiu a marca de 24 gols feitos em Itaquera e igualou Jadson como quarto maior artilheiro da Neo Química Arena.

Com o camisa 9 à diposição, o Corinthians retorna a campo neste domingo em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Botafogo em seu estádio, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do torneio.