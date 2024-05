Quem substituirá Aníbal? Abel pode improvisar de propósito; veja opções

O técnico Abel Ferreira tem diferentes opções (e de setores diferentes) para substituir Aníbal Moreno na partida de hoje contra o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O argentino dominou a posição, virou titular absoluto rapidamente, mas desfalca o time pelos próximos quinze dias por lesão.

O treinador pode ir numa tacada de segurança e colocar um jogador da posição ou improvisar de propósito com um atleta que não é primeiro volante de origem.

Os substitutos de Aníbal

Zé Rafael

Zé Rafael durante Palmeiras x Inter de Limeira Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O meio-campista foi a solução que Abel Ferreira encontrou para o Palmeiras no ano passado na posição de primeiro volante, justamente pela não contratação de Aníbal Moreno. Zé fez uma grande dupla com Richard Ríos e ambos terminaram o Brasileirão do ano passado como titulares. O camisa 8 pode ser a escolha de Abel para o jogo de hoje.

No entanto, Zé se lesionou no jogo de volta da final do Paulistão e só voltou a ter minutos no início do mês na partida contra o Cuiabá. No fim de semana, contra o Athletico-PR, ele jogou por 82 minutos como camisa 5 ao lado de Gabriel Menino, e eles não foram bem juntos.

Luan

Luan celebra gol marcado pelo Palmeiras contra a Ponte Preta Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Outra alternativa que Abel utilizou no ano passado foi o zagueiro Luan atuando como volante. O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0, no segundo turno do Brasileirão do ano passado, com uma trinca de meio-campo formada por Luan, Fabinho e Richard Ríos.

Luan fez 20 jogos em 2024 por conta do sistema com três zagueiros e é muito elogiado pela capacidade de sair jogando.

Fabinho

Fabinho, do Palmeiras, em jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Uma opção sem improviso é Fabinho. O problema para o jovem pode ser o ritmo de jogo: com Aníbal, Fabinho atuou por apenas 238 minutos (minutagem menor do que três jogos inteiros) nesta temporada.

No ano passado, o jovem de 22 anos fez 40 jogos e foi peça importante quando Abel precisou rodar o elenco para descansar seus titulares.

Naves

Naves, do Palmeiras, em jogo contra o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Assim como Luan, Naves também pode ser utilizado como primeiro volante. Apesar de brigar pela posição na zaga, o jovem fez grande parte da sua formação na base como meio-campista.

Sua última partida foi contra o San Lorenzo, no empate por 1 a 1, e o jogador teve uma boa atuação — no passado ele também teve destaque.

