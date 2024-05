América-MG x Santos: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos encara o América-MG em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola no gramado do Estádio SESC Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), a partir das 15 horas (de Brasília).

O jogo não terá transmissão.

O Santos está na terceira colocação do Brasileirão sub-20, com 13 pontos. A equipe de Orlando Ribeiro vem de duas vitórias seguidas.

O Coelho, por sua vez, aparece em 14º, com cinco. O clube não vence há quatro rodadas. São três derrotas e um empate.