Ex-Fluminense, Nino abre processo contra Alexandre Frota

O zagueiro Nino, ex-jogador do Fluminense, entrou com uma ação contra o ator e ex-deputado Alexandre Frota. O processo foi aberto em função de uma declaração polêmica envolvendo o atleta e até o técnico Fernando Diniz, que permanece no clube carioca. A informação foi revelada inicialmente pela Itatiaia.

Alexandre Frota teria apontado que a convocação de Nino para a Seleção Brasileira fazia parte de um esquema para "ganhar dinheiro". O ator ainda citou que o técnico Fernando Diniz também estava envolvido, já que ele era o técnico do Brasil na ocasião - antes da troca por Dorival Júnior.

"O Nino na Seleção não dá. Diniz sabia que ele ia para o Zenit e o levou para três jogos. Depois que coloca a camisa e sai a fotografia, o preço sobe. Mandou embora e aí é: tchau, não esquece meus 5% quando chegar lá, o primeiro salário manda para mim, fui eu que te coloquei lá", disse Frota.

Na ação aberta na 2ª Vara Cível de Cotia, em São Paulo, Nino pede R$ 50 mil de indenização. Atualmente, o zagueiro defende as cores justamente do Zenit, da Rússia.