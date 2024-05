Ituano x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série B

Os ingressos para todos os setores do jogo com o Sport, quarta, 19h, no Novelli Jr, estão disponíveis no site oficial do Ituano.



Os setores de arquibancadas descobertas estarão disponíveis para a troca por um fardo de 6 águas de 1,5 L cada, inclusive para os torcedores do Sport. pic.twitter.com/Gm9jAnFRwG

? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) May 14, 2024