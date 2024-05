Manchester United x Newcastle: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Nesta quarta-feira, o Manchester United recebe o Newcastle, em jogo atrasado pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Star+.

Pontuação

Manchester United: 54 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 8ª posição.



Newcastle: 57 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 6ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Manchester United: duas derrotas, dois empates e uma vitória.



Newcastle: quatro vitórias e uma derrota.

Prováveis escalações

Manchester United: Andre Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Jonny Evans e Diogo Dalot; McTominay, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes; Antony, Alejandor Garnacho e Rasmus Hojlund



Técnico: Erik Ten Hag

Newcastle: Martín Dubravka; Kieran Trippier, Emil Krafth, Dan Burn e Lewis Hall; Elliot Anderson, Bruno Guimarães e Sean Longstaff; Miguel Almirón, Alexander Isak e Anthony Gordon



Técnico: Eddie Howe

Arbitragem

Rob Jones é o árbitro da partida, com Ian Hussin e Lee Betts como assistentes. Jarred Gillett fica no comando do VAR.