Athletico x Danubio: onde assistir e horário do jogo da Copa Sul-Americana

Athletico e Danubio se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Athletico tem oportunidade de garantir vaga direta nas oitavas de final. Com 12 pontos e já classificado no mínimo para o playoff, o Furacão confirmará a primeira posição da chave se vencer, independentemente do resultado do Sportivo Ameliano (segundo colocado do grupo) nesta rodada. O Danubio soma 4 pontos e precisa de vitória para manter chance de avançar ao mata-mata.

O Athletico é a única equipe a chegar à 5ª rodada com 100% de aproveitamento na Sul-Americana. A equipe paranense venceu os quatro jogos anteriores, com 16 gols marcados e dois sofridos. Sua vitória mais magra na campanha foi justamente contra o Danubio, por 1 a 0, no Uruguai.

O Furacão atravessa boa fase em todas as competições. O Athletico vem de vitória diante do Palmeiras no último domingo e lidera o Campeonato Brasileiro. Já o Danubio venceu apenas um de seus últimos nove compromissos. Além da situação complicada no Campeonato Uruguaio, a equipe ocupa a 11ª posição na liga nacional.

Athletico x Danubio

Competição: 5ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana

Data: 15 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)