O que Diniz e Luciano falaram durante briga? Dublador desvenda; assista

A discussão entre Luciano e Fernando Diniz foi um dos destaques de São Paulo 2x1 Fluminense, jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido na última segunda-feira (13). Mas o que de fato eles falaram? O dublador Gustavo Machado desvendou o mistério ao publicar a troca de farpas em suas redes sociais. Leia (e assista) abaixo.

Muito mais do que Diniz-Luciano

O diálogo começa com o técnico esbravejando com seu ex-comandado, que tentou bater um lateral para o São Paulo enquanto Manoel, do time carioca, estava caído e com dores.

Luciano se revolta ao ver que Diniz o ofendeu e rebate. O fato inicia, de vez, uma confusão generalizada no gramado do MorumBis.

O tumulto tem participação direta de outros jogadores. Marcelo, por exemplo, pede para Luciano "rezar" para ele não entrar — ele estava no banco de reservas —, enquanto André Silva tenta advertir o técnico do Fluminense em tom mais ameno.

Há também a atitude de Anderson Daronco, árbitro do duelo. Na dublagem, o juiz explica o motivo de ter dado cartão vermelho ao comandante do time carioca.

O que cada um falou?

Diniz, para Luciano: Por que você vai bater o lateral? Está louco, ele machucou. Que merda é essa, moleque? Vai tomar no c*, vai querer me roubar?

Luciano, para Diniz: Você me mandou tomar no c*, Diniz? Você está louco? Você está louco? Ô Diniz, você é louco? Vai tomar no c* você, rapaz.

Alexsander, para Luciano: Sai daí

Luciano, para Alexsander: Vai você também

Alexsander, para Luciano: Vai tomar no seu c*, rapaz

André Silva, para Diniz: Não, não pode xingar, não pode xingar

Diniz, para André Silva: O que não pode xingar? O que não pode xingar?

André Silva, para Diniz: Tem que ter respeito

Diniz, para André Silva: Respeito? E o que ele fez lá?

Marcelo, para Luciano: Reza para eu não entrar, reza para eu não entrar, seu c*! Reza, reza.

Luciano, para o banco do Fluminense: Mas ele tinha falado lá...

Keno, para Luciano: Ô Luciano, pô...

Felipe Melo, para Luciano: É por isso que ele falou com você. Não, não. Ele [Manoel] chutou ali para fora.

Luciano, para Daronco: Vai me dar amarelo? Vai me dar amarelo? Então você tem que expulsar ele

Daronco, para Diniz: O senhor interagiu ao mandar o jogador tomar no c*. Eu escutei.

Diniz, em direção ao gramado: Você é muito burro, você é muito burro.

Diniz, para Luciano: Comigo não fala também. Acabou. Tomar no c* você, vai.

Diniz, para Daronco: Você vai me expulsar porque eu mandei tomar no c*? Todo mundo manda todo mundo tomar no c*, Daronco. Todo mundo. O Luciano pegou a bola para jogar lá, e ele disse que sou mau caráter.

Diniz, para Luciano: Você acabou para mim. Você acabou para mim. A amizade acabou para mim.

Assista ao momento